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24 червня 2026, 00:55

Співачка Lama розповіла про стосунки з коханим, який молодше її на 18 років

24 червня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Наталія Дзеньків (Lama) розповіла про стосунки із своїм коханим. Роман молодше за неї на 18 років

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Тривалий час Lama зустрічається із чоловіком Романом, який молодше за неї на 18 років. При цьому артистка зазначила, що вона не переживає щодо різниці у віці. Навпаки, вона почувається набагато краще.

"Взагалі, я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Жінка сама починає мати молодший вигляд із таким чоловіком, бо там правильна молода енергія, і ти тоді не відчуваєш ось цієї депресії. Я стикалась із чоловіками, які після 40 — у них вже все пропало, вони в депресії, вони ще тебе присадять на ту депресію, тобі буде погано. Я зрозуміла, щоб мати гарний вигляд, щоб все було класно, то краще, щоб чоловік був все ж таки молодшим", - каже співачка.

При цьому вона не хоче виходити заміж. Артистка пояснила, що для неї штамп у паспорті не є важливим.

"Немає потреби в цьому. Я зрозуміла, що стосунки — це не штамп у паспорті, він нічого не змінює. Якщо людина погана від самого початку, штамп у паспорті не змінить це. Він як був поганий, то буде поганий. Якщо людина відповідальна, доросла, сформована, то вона буде завжди до тебе ставитися, як до своєї дружини", - каже Lama.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла про досвід аб'юзивних стосунків. Доходило до того, що колишній коханий піднімав на неї руку.

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