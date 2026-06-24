Співачка Lama розповіла про стосунки з коханим, який молодше її на 18 років

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Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Тривалий час Lama зустрічається із чоловіком Романом, який молодше за неї на 18 років. При цьому артистка зазначила, що вона не переживає щодо різниці у віці. Навпаки, вона почувається набагато краще.

"Взагалі, я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Жінка сама починає мати молодший вигляд із таким чоловіком, бо там правильна молода енергія, і ти тоді не відчуваєш ось цієї депресії. Я стикалась із чоловіками, які після 40 — у них вже все пропало, вони в депресії, вони ще тебе присадять на ту депресію, тобі буде погано. Я зрозуміла, щоб мати гарний вигляд, щоб все було класно, то краще, щоб чоловік був все ж таки молодшим", - каже співачка.

При цьому вона не хоче виходити заміж. Артистка пояснила, що для неї штамп у паспорті не є важливим.

"Немає потреби в цьому. Я зрозуміла, що стосунки — це не штамп у паспорті, він нічого не змінює. Якщо людина погана від самого початку, штамп у паспорті не змінить це. Він як був поганий, то буде поганий. Якщо людина відповідальна, доросла, сформована, то вона буде завжди до тебе ставитися, як до своєї дружини", - каже Lama.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла про досвід аб'юзивних стосунків. Доходило до того, що колишній коханий піднімав на неї руку.