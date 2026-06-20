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20 червня 2026, 00:55

Ведучий Олександр Педан закінчив університет в один день із донькою

20 червня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Український ведучий Олександр Педан отримав диплом про вищу освіту одночасно з донькою Валерією. Вони разом навчались у Львові

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олександр Педан здобував ступінь магістра в Українському католицькому університеті у Львові. Він хотів отримати другу вищу освіту за фахом "Державне управління". Диплом він отримав в один день із донькою.

21-річна донька ведучого отримала диплом бакалавра в тому ж університеті, що й тато, але за спеціальністю "соціологія".

"Цього року в УКУ стало на одного бакалавра і одного магістра більше. Не віриться, що 4 роки тому все тільки починалося. Тепер із Лєрою ми обоє випускники", - каже Педан.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, який університет обрав його старший син. Виявилось, що хлопець вже допомагає фонду батька.

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