Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман

Фото з відкритих джерел

Продюсерка Ірина Горова підтвердила свої стосунки. Вона натякнула на свого коханого прямо в соцмережі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Продюсерка Ірина Горова опублікувала в соцмережі фото, де можна побачити, що вона тримала за руку загадкового чоловіка. Судячи з декорацій, пара була на чиємусь весіллі. При цьому ім'я та обличчя партнера продюсерка не показує.

Нагадаємо, що раніше Ірина Горова була в стосунках з репером Потапом. Разом вони виховують 17-річного сина Олексія. Слід зазначити, що і сам Потап уже розлучився: нещодавно він та Настя Каменських підтвердили свій розрив. При цьому вони воз'єднали свій дует, який поставили на паузу багато років тому.