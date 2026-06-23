Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
Продюсерка Ірина Горова підтвердила свої стосунки. Вона натякнула на свого коханого прямо в соцмережі
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Продюсерка Ірина Горова опублікувала в соцмережі фото, де можна побачити, що вона тримала за руку загадкового чоловіка. Судячи з декорацій, пара була на чиємусь весіллі. При цьому ім'я та обличчя партнера продюсерка не показує.
Нагадаємо, що раніше Ірина Горова була в стосунках з репером Потапом. Разом вони виховують 17-річного сина Олексія. Слід зазначити, що і сам Потап уже розлучився: нещодавно він та Настя Каменських підтвердили свій розрив. При цьому вони воз'єднали свій дует, який поставили на паузу багато років тому.
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