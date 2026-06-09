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09 червня 2026, 01:35

Український ведучий Слава Соломка зізнався про мрію мати будинок у Барселоні

09 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Український телеведучий В’ячеслав Соломка висловив думку щодо еміграції під час війни. За його словами, він мріє мати нерухомість в Іспанії

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Слава Соломка зізнався, що мріє мати нерухомість в Іспанії. Особливо - в районі Барселони. За словами ведучого, він хотів би проводити там час: наприклад, влітку. При цьому він не хоче повністю залишати Україну. Він зазначив, що в Барселоні йому подобається атмосфера, але там нема такого творчого ресурсу, як вдома.

"У мене є мрія мати нерухомість у Барселоні або поблизу неї, де, наприклад, я зможу жити по три місяці на рік. Умовно перезимувати. І мені дуже подобається це місто. Але щоб переїздити повністю… От скільки б я туди не приїздив, то розумію, що там не відчуваю тієї енергетики, завдяки якій я мав би натхнення реалізовуватися як творча людина й телевізійник", - каже Соломка.

Нагадаємо, раніше Потап і Настя, які після розірвання шлюбу воз'єднали дует, уже виступили на корпоративі в США. Ходять чутки про неймовірно високий гонарар.

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