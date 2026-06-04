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04 червня 2026, 01:35

Бізнес-центр співачки Камалії зазнав удару російської ракети

04 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Артистка розповіла, що по бізнес-центру, який належить їй та її колишньому чоловіку, був удар російської ракети. Це сталось вже втретє за 16 днів

Про це Камалія розповіла в своєму блозі, передає RegioNews.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Співачка розповіла, що минулого разу їм пощастило з тим, що чилери системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Проте на цей раз уже так не пощастило.

"Найперше завдання зараз — запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії це буде нелегко — навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини. Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку — але для цього потрібне електропостачання", - розповіла Камалія.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія відверто розповіла про важку втрату. Її двоюрідний брат загинув на фронті.

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