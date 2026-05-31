Заробили майже півмільйона: Потап і Настя вперше після розлучення виступили разом

У мережі вже з'являються відео з першого за десять років спільного виступу Потапа та Насті Каменських. Нещодавно пара розлучилась

У мережі з'являються відео з виступу Потапа та Насті Каменських у Нью-Йорку. На кадрах можна побачити, що вони виконують там свій старий хіт російською мовою. Також люди звертають увагу на те, що після повернення дуету сторінки у своїх соцмережах вони ведуть російською.

У соцмережах пліткують, що за цей виступ на закритій вечірці Потап і Настя Каменських отримали майже 500 тисяч доларів. Однако деякі користувачі сумніваються у такій великій цифрі.

Нагадаємо, дует "Потап і Настя" був поставлений на паузу в 2017 році. У 2019 році артисти офіційно одружились і підтвердили стосунки. При цьому нещодавно вони заявили про розлучення після 7 років шлюбу, а Потап навіть публічно звертався до колишньої коханої.

При цьому після розлучення вони оголосили про відновлення дуету.