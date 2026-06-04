Дружина Дмитра Кулеби розповіла, як познайомились їхні батьки

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Екс-міністр Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька нещодавно офіційно одружились. Проте виявилось, що до цього моменту їхні батьки не бачились

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Виявилось, що екс-міністр та його дружина вирішили обрати сучасний формат церемонії. За словами Світлани Павелецької, вони спеціально відмовились від традицій, бо для них важливіше створення родини, а не дотримання обрядів. І саме під час весілля познайомились їхні батьки.

"Святкували вдома: ми з Дмитром, наші діти Саша та Люба. Були келихи шампанського для дорослих, полуниця з вершками для дітей. Увечері зустрілися з нашими батьками, адже це була можливість для них познайомитися між собою. Мої батьки живуть в Одесі — і ось сталося це знайомство. Зробили камерну вечерю на 10 людей: батьки та діти, і нікого більше", - каже дружина Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, що тривалий час вони вважали, що шлюб їм не потрібен. Проте згодом Дмитро Кулеба розповів, що ініціаторкою весілля стала Світлана, а він не став сперечатися.