У родині відомої української співачки горе: загинув брат

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Українська співачка Камалія відверто розповіла про важку втрату. Її двоюрідний брат загинув на фронті

Про це Камалія розповіла в своєму блозі, передає RegioNews.

За словами Камалії, загинув двоюрідний брат — Сергій Канатніков-Прядко. Артистка розповіла, що вся родина любила його та пишалась.

"Ще менше року тому ми всією родиною були на весіллі Юлії — моєї двоюрідної сестри та рідної сестри Сергія. Тоді ми раділи, обіймалися, говорили, сміялися, ловили кожну мить разом… І ніхто не міг навіть уявити, що зовсім скоро Сергій віддасть своє життя, захищаючи Україну", - пише співачка.

Вона розповіла, що Сергія неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані, проте він відновлювався та повертався на фронт. На жаль, третє повернення стало його останнім.

"Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе — сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне", - пише Камалія.

Нагадаємо, раніше у Харківській області під час евакуації поранених з Куп'янська-Вузлового загинув стендап-комік Артур Петров. Він долучився до Сил оборони торік і останнім часом служив у 43-й бригаді.