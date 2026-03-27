Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік

фото: Facebook / Arthur Petrov

У Харківській області під час евакуації поранених з Куп'янська-Вузлового загинув стендап-комік Артур Петров. Він долучився до Сил оборони торік і останнім часом служив у 43-й бригаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його дружину Катерину.

За її словами, чоловік загинув 18 березня.

З квітня минулого року він перебував у війську, а останні місяці проходив службу в 43 окремій механізованій бригаді.

"Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка", – написала дружина воїна.

Нагадаємо, восени 2025 року на фронті загинув український гуморист та учасник КВК Артем Стовпяцький.