Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік
У Харківській області під час евакуації поранених з Куп'янська-Вузлового загинув стендап-комік Артур Петров. Він долучився до Сил оборони торік і останнім часом служив у 43-й бригаді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його дружину Катерину.
За її словами, чоловік загинув 18 березня.
З квітня минулого року він перебував у війську, а останні місяці проходив службу в 43 окремій механізованій бригаді.
"Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка", – написала дружина воїна.
Нагадаємо, восени 2025 року на фронті загинув український гуморист та учасник КВК Артем Стовпяцький.
