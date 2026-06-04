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04 июня 2026, 00:35

В семье известной украинской певицы горе: погиб брат

04 июня 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Камалия откровенно рассказала о тяжелой потере. Ее двоюродный брат погиб на фронте

Об этом Камалия рассказала в своем блоге, передает RegioNews.

По словам Камалии, погиб двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Артистка рассказала, что вся семья любила его и гордилась.

"Еще меньше года назад мы всей семьей были на свадьбе Юлии — моей двоюродной сестры и родной сестры Сергея. Тогда мы радовались, обнимались, говорили, смеялись, ловили каждый миг вместе… И никто не мог даже представить, что совсем скоро Сергей отдаст свою жизнь, защищая Украину", - пишет певица.

Она рассказала, что Сергея неоднократно вытаскивали из поля боя раненым, в тяжелом состоянии, однако он восстанавливался и возвращался на фронт. К сожалению, третий возврат стал его последним.

"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя - сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное", - пишет Камалия.

Напомним, ранее в Харьковской области во время эвакуации раненых из Купянска-Узлового погиб стендап-комик Артур Петров. Он присоединился к Силам обороны в прошлом году и в последнее время служил в 43-й бригаде.

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