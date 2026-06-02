02 червня 2026, 16:19

Нічна атака на Київ: пошкоджено 11 закладів освіти та 5 лікарень

02 червня 2026, 16:19
Фото: ДСНС
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews.

Серед пошкоджених об’єктів — п’ять дитячих садків, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти та один коледж.

У більшості закладів вибито вікна та пошкоджено скління.

Наразі міська влада спільно з районними адміністраціями та профільними службами працює над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням пошкоджених будівель.

Крім того, через нічну атаку постраждали п’ять медичних закладів у Голосіївському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, що у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

атака Київ навчальний заклад лікарні
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
