Нічна атака на Київ: пошкоджено 11 закладів освіти та 5 лікарень

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Серед пошкоджених об’єктів — п’ять дитячих садків, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти та один коледж.

У більшості закладів вибито вікна та пошкоджено скління.

Наразі міська влада спільно з районними адміністраціями та профільними службами працює над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням пошкоджених будівель.

Крім того, через нічну атаку постраждали п’ять медичних закладів у Голосіївському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, що у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.