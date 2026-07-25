15:26  25 липня
Вагітність та смерть немовляти: на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 16-річної доньки
13:49  25 липня
На Миколаївщині алабай накинувся на 7-річного хлопчика та покусав йому обличчя
13:24  25 липня
У Полтаві 8-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
UA | RU
UA | RU
25 липня 2026, 15:26

Вагітність та смерть немовляти: на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 16-річної доньки

25 липня 2026, 15:26
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Суд виніс вирок жителю Лозівського району, який неодноразово ґвалтував свою 16-річну доньку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Дівчина має розумову відсталість, тому через стан здоров'я не могла чинити опір чи повністю розуміти, що відбувається.

Злочини відбувалися у 2025 році. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік неодноразово користувався безпорадністю доньки та ґвалтував її, коли дружини й чотирьох інших дітей не було вдома.

Внаслідок цього дівчина завагітніла і в березні 2026 року народила недоношену дитину. Дівчину разом із немовлям госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень.

Про зґвалтування стало відомо від лікарів екстреної меддопомоги, які приїхали на виклик.

Також з'ясувалося, що діти жили в жахливих умовах. Чотирьох молодших братів і сестер дівчини вилучили із родини та передали до патронатної родини.

Чоловіка взяли під варту. У суді він повністю визнав провину.

Зловмисника визнали винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої доньки (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 КК України). Суд призначив йому максимальний термін – 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Харківська область вагітність згвалтування дитина неповнолітня
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Закарпатті пʼяту добу триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі
25 липня 2026, 18:34
На Київщині позашляховик збив двох жінок на переході
25 липня 2026, 17:59
Російська армія знову атакувала Одещину: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранений
25 липня 2026, 17:32
У Києві біля ресторану знайшли куртку з боєприпасами
25 липня 2026, 16:50
На Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків
25 липня 2026, 16:27
На Закарпатті чоловік із підробленою інвалідністю намагався підкупити прикордонника за 500 євро
25 липня 2026, 15:58
Удар по виставці зброї на Київщині: деталі атаки та чому галузь не зможе відмовитися від оборонних форумів
25 липня 2026, 14:53
Ракетний катер, РЛС і судна з вантажами з Ірану: СБУ уразила об’єкти РФ у Ростові та Каспійському морі
25 липня 2026, 14:24
На Миколаївщині алабай накинувся на 7-річного хлопчика та покусав йому обличчя
25 липня 2026, 13:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »