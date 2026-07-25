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Суд виніс вирок жителю Лозівського району, який неодноразово ґвалтував свою 16-річну доньку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Дівчина має розумову відсталість, тому через стан здоров'я не могла чинити опір чи повністю розуміти, що відбувається.

Злочини відбувалися у 2025 році. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік неодноразово користувався безпорадністю доньки та ґвалтував її, коли дружини й чотирьох інших дітей не було вдома.

Внаслідок цього дівчина завагітніла і в березні 2026 року народила недоношену дитину. Дівчину разом із немовлям госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень.

Про зґвалтування стало відомо від лікарів екстреної меддопомоги, які приїхали на виклик.

Також з'ясувалося, що діти жили в жахливих умовах. Чотирьох молодших братів і сестер дівчини вилучили із родини та передали до патронатної родини.

Чоловіка взяли під варту. У суді він повністю визнав провину.

Зловмисника визнали винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої доньки (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 КК України). Суд призначив йому максимальний термін – 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.