Удар по Києву: кількість загиблих зросла, рятувальники продовжують розбирати завали

У Києві зросла кількість жертв російського удару. Станом на зараз 2 червня відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Психологічну допомогу після атаки отримали 82 людини.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях — у Подільському та Голосіївському районах столиці.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати можливих постраждалих.

До ліквідації наслідків російської атаки залучено близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.