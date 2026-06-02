Удар по Києву: кількість загиблих зросла, рятувальники продовжують розбирати завали
У Києві зросла кількість жертв російського удару. Станом на зараз 2 червня відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Психологічну допомогу після атаки отримали 82 людини.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях — у Подільському та Голосіївському районах столиці.
Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати можливих постраждалих.
До ліквідації наслідків російської атаки залучено близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.
Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.