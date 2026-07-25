Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ уразили низку військових і логістичних цілей ворога в Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У Ростові-на-Дону дрони уразили радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу – ни є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Також знищили комплекс "Тор-М2", систему РЕБ "Поле-21", а також два склади з FPV-дронами.

У Каспійському морі під удар потрапили нафтодобувна платформа родовища "Філановського", ракетний катер проєкту 12418 "Молнія" та два вантажні судна, які перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися РФ для перевезення військових вантажів з Ірану.

У спецслужбі наголосили, що ці операції є відповіддю на російські удари по українських портах та спроби блокувати цивільне судноплавство.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.