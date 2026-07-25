Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Лужанка" прикордонники затримали жителя Черкащини, який намагався виїхати до Угорщини за фальшивими документами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як підставу для виїзду за кордон 43-річний чоловік надав посвідчення про інвалідність, однак прикордонники під час перевірки викрили підробку. Отримавши відмову у виїзді, він вирішив підкупити інспектора та запропонував 500 євро хабаря. Прикордонник від грошей відмовився.

Як виявилось, чоловік придбав фальшиве посвідчення.

Про спробу підкупу та використання підроблених документів прикордонники повідомили поліцію. Дії чоловіка кваліфікують за ч. 4 ст. 358 та ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.