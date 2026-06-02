02 червня 2026, 08:55

РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів: є влучання на 38 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком атаки стала столиця України – Київ. Також під ударом опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська область та інші регіони.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети та 656 ударних БпЛА різних типів.

Ворог застосував:

  • 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 27 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракет "Калібр";
  • 656 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 642 повітряні цілі, серед них 40 ракет та 602 безпілотники.

За попередніми даними, зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.


Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.

На Київщині внаслідок атаки постраждали троє жителів області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах області.

