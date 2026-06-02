"Багато грошей": акторка Анна Саліванчук розповіла, що потрібно для краси у 40 років

Фото з відкритих джерел

Нещодавно Катерина Осадча висловила думку про те, що для доглянутості достатньо добре харчуватись та займатись спортом. Проте акторка Анна Саліванчук, як виявилось, має іншу позицію

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, здоровий раціон харчування сьогодні є розкішшю. Для того, щоб їсти регулярно і фрукти, і овочі, а не лише "сидіти на гречці" потрібні гроші.

Крім того, візити до майстрів манікюру, педикюру, перукарів - все це коштує грошей. Анна Саліванчук наголосила, що "юність пробачає відсутність бюджету", але після певного віку правила гри вже зовсім інші.

"Коли кажуть, що ні, можна просто займатися спортом на вулиці... Так, спортом на вулиці можна займатися. А щоб одягнутись, нафарбуватись і гарно виглядати в 40, треба багато грошей", - говорить акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук публічно розкритикувала колишнього чоловіка. Вона натякнула, що він не спілкується з синами та не допомагає їм фінансово.