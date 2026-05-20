"Вона навіть боялась взяти не той ніж": чоловік Полякової розповів про релігіозну родину чоловіка доньки Маші

Бізнесмен Вадим Буряковський відверто розповів про своє враження від зятя. За його словами, він не здогадувався про цікаве походження хлопця

За словами Вадима Буряковського, чоловік її доньки виріс у дуже релігійній родини. Маша Полякова спочатку дуже нервувала через це і побут став випробуванням на уважність.

"Виявляється, він єврей, у нього мама ізраїльтянка, і вона з родини ребе. І Маша, коли туди вперше потрапила, вона навіть боялася взяти не той ніж і порізати ним щось інше, а не те, для чого він призначений", - каже чоловік Олі Полякової.

Еден і сам відданий своїй вірі. Навіть коли він приїжджає до України, він возить із собою всі релігійні атрибути. При цьому Буряковський зазначив, що Маша все одно буде вирішувати сама, чи приймати юдаїзм як її чоловік чи ні. При цьому чоловік Олі Полякової додав, що йому зять сподобався.

"Дуже хороший, я навіть не думав, що в Америці такі хороші єврейські хлопці. Він сам дуже симпатичний, з Маші пилинки здуває, мені це дуже приємно. Видно, що він кохає", - каже бізнесмен.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.