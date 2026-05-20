20:59  19 травня
Погрожував підірвати поліцію гранатою: у Києві мешканця Оболоні засудили на 9 років
20:12  19 травня
У Києві правоохоронець перевозив 4,8 кг наркотиків у власному авто
19:12  19 травня
ЗСУ уразили командний пункт у Курській області та переправи на Донеччині
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 01:55

"Вона навіть боялась взяти не той ніж": чоловік Полякової розповів про релігіозну родину чоловіка доньки Маші

20 травня 2026, 01:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бізнесмен Вадим Буряковський відверто розповів про своє враження від зятя. За його словами, він не здогадувався про цікаве походження хлопця

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Вадима Буряковського, чоловік її доньки виріс у дуже релігійній родини. Маша Полякова спочатку дуже нервувала через це і побут став випробуванням на уважність.

"Виявляється, він єврей, у нього мама ізраїльтянка, і вона з родини ребе. І Маша, коли туди вперше потрапила, вона навіть боялася взяти не той ніж і порізати ним щось інше, а не те, для чого він призначений", - каже чоловік Олі Полякової.

Еден і сам відданий своїй вірі. Навіть коли він приїжджає до України, він возить із собою всі релігійні атрибути. При цьому Буряковський зазначив, що Маша все одно буде вирішувати сама, чи приймати юдаїзм як її чоловік чи ні. При цьому чоловік Олі Полякової додав, що йому зять сподобався.

"Дуже хороший, я навіть не думав, що в Америці такі хороші єврейські хлопці. Він сам дуже симпатичний, з Маші пилинки здуває, мені це дуже приємно. Видно, що він кохає", - каже бізнесмен.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Ведучий Слава Дьомін зізнався, чому досі оформлює розлучення з дружиною
19 травня 2026, 01:35
"Потап і Настя" одразу після розлучення заявили про повернення
19 травня 2026, 00:35
Зірку "Холостяка" терміново госпіталізували: що сталось
18 травня 2026, 23:55
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
20 травня 2026, 01:35
"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
20 травня 2026, 00:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: мотоцикл вилетів у кювет
19 травня 2026, 23:40
На Львівщині чиновника Укрзалізниці піймали на хабарі
19 травня 2026, 23:20
На Київщині жорстоко вбили собаку
19 травня 2026, 23:05
Сирський порівняв втрати ЗСУ та окупантів
19 травня 2026, 22:54
У Запоріжжі чоловік відкрив вогонь по підлітку
19 травня 2026, 22:40
Трагедія у Прилуках: 20 травня в місті оголошено день жалоби за загиблими від ракетного удару
19 травня 2026, 22:12
Харків під ударом: ворожий безпілотник атакував Новобаварський район
19 травня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »