Зірку "Холостяка" терміново госпіталізували: що сталось

Зірка "Холостяка" Анастасія Половінкіна шокувала прихильників фото з лікарні. Тепер стало відомо, що з нею сталось

Тривалий час Анастасія Половінкіна провела в лікарні під крапельницями. Зараз вона вже вдома і розповіла, що сталось. За її словами, погіршення стану пов’язують з укусом кліща, якого дівчина помітила лише на третій день. Кліщ був у складному для пошуку місці - волосяний покрив голови.

Анастасія Половінкіна розповіла, що весь день провела на вулиці, де, скоріше за все, на її голову впав кліщ. Уже ввечері вона погано почувалась, а потім стало ще гірге: почала опухати шия та ділянка скул. Перед візитом до лікаря вона вирішила помити голову і знайшла непроханого гостя.

Важливо у разі укусу кліща обов'язково звертатись до лікаря та не займатись самолікуванням.

