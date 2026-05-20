"Она даже боялась взять не тот чем": мужчина Поляковой рассказал о религиозной семье мужа дочери Маши

Фото из открытых источников

Бизнесмен Вадим Буряковский откровенно рассказал о своем впечатлении от зятя. По его словам, он не догадывался об интересном происхождении парня

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Вадима Буряковского, муж ее дочери вырос в очень религиозной семье. Маша Полякова поначалу очень нервничала из-за этого и быт стал испытанием на внимательность.

"Оказывается, он еврей, у него мама израильтянка, и она из семьи ребе. И Маша, когда туда впервые попала, она даже боялась взять не тот чем и порезать им что-нибудь другое, а не то, для чего он предназначен", - говорит муж Оли Поляковой.

Эден и сам предан своей вере. Даже когда он приезжает в Украину, возит с собой все религиозные атрибуты. При этом Буряковский отметил, что Маша все равно будет решать сама, принимать ли иудаизм как ее муж или нет. При этом мужчина Оли Поляковой добавил, что ему зять понравился.

"Очень хороший, я даже не думал, что в Америке такие хорошие еврейские парни. Он сам очень симпатичный, с Маши пылинки сдувает, мне это очень приятно. Видно, что он любит", – говорит бизнесмен.

Следует отметить, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.