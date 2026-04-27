Актор Олексій Гнатковський висловився про своє бронювання

Народний артист України Олексій Гнатковський прокоментував своє бронювання. Він зазначив, що грає на сцені зараз дуже багато, щоб не підвести довіру держави

За словами Олексія Гнатковського, він не на фронті, а тому вважає, що повинен виправдати це. Він зазначив, що він у тилу не повинен підвести ті зусилля, які робляться на фронті. Тому він викладається на повну кожного дня.

"По 35 вистав буває в місяць. Це означає, що по дві вистави в день в мене буває", - каже актор.

Слід зазначити, що артист разом із дружиною також займається волонтерским фондом та допомогає українським воїнам.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.