27 квітня 2026, 23:35

Актор Олексій Гнатковський висловився про своє бронювання

27 квітня 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
Народний артист України Олексій Гнатковський прокоментував своє бронювання. Він зазначив, що грає на сцені зараз дуже багато, щоб не підвести довіру держави

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олексія Гнатковського, він не на фронті, а тому вважає, що повинен виправдати це. Він зазначив, що він у тилу не повинен підвести ті зусилля, які робляться на фронті. Тому він викладається на повну кожного дня.

"По 35 вистав буває в місяць. Це означає, що по дві вистави в день в мене буває", - каже актор.

Слід зазначити, що артист разом із дружиною також займається волонтерским фондом та допомогає українським воїнам.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
