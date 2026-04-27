Актер Алексей Гнатковский высказался о своем бронировании

Народный артист Украины Алексей Гнатковский прокомментировал свое бронирование. Он отметил, что играет на сцене сейчас очень многое, чтобы не подвести доверие государства

По словам Алексея Гнатковского, он не на фронте, поэтому считает, что должен оправдать это. Он отметил, что он в тылу не должен подвести усилия, которые предпринимаются на фронте. Поэтому он выкладывается на полную каждый день.

"По 35 спектаклей бывает в месяц. Это значит, что по два спектакля в день у меня бывает", - говорит актер.

Следует отметить, что артист вместе с женой также занимается волонтерским фондом и помогает украинским воинам.

