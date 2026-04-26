26 квітня 2026, 21:00

"Могла не прокинутися": співачка Злата Огнєвіч зізналась, що хотіла піти з життя

Фото з відкритих джерел
Співачка Злата Огнєвіч розповіла про нелегкий етап життя. За її словами, в неї був період, коли вона просто втратила сенс існування

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка зазначила, що є люди, які дуже старанно показують, що у них нібито все чудово. Проте насправді вони можуть переживати дуже важкий стан. Так сталось колись із нею.

Злата розповіла, що коли дійшла то критичної точки вона намагалась піти з життя. На той момент співачка не думала про родину або про наслідки. Однак після цього досвіду прийшло усвідомлення.

"Я усвідомила, що могла не прокинутися. І це був шок", - говорить Огнєвіч.

Тепер артистка переконана, що щастя не потрібно шукати десь далеко. Особисто для неї це життя, творчість, музика, близькі люди.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.

Зіркова тренерка Марина Боржемська вперше розповіла про свого нового коханого
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
