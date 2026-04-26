"Могла не прокинутися": співачка Злата Огнєвіч зізналась, що хотіла піти з життя

Співачка Злата Огнєвіч розповіла про нелегкий етап життя. За її словами, в неї був період, коли вона просто втратила сенс існування

Артистка зазначила, що є люди, які дуже старанно показують, що у них нібито все чудово. Проте насправді вони можуть переживати дуже важкий стан. Так сталось колись із нею.

Злата розповіла, що коли дійшла то критичної точки вона намагалась піти з життя. На той момент співачка не думала про родину або про наслідки. Однак після цього досвіду прийшло усвідомлення.

"Я усвідомила, що могла не прокинутися. І це був шок", - говорить Огнєвіч.

Тепер артистка переконана, що щастя не потрібно шукати десь далеко. Особисто для неї це життя, творчість, музика, близькі люди.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.