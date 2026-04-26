Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто зізнався, які стосунки хоче після розлучення

Тарас Тополя відверто пояснив, які у нього погляди на особисте життя після розлучення. У фокусі музиканта його діти від колишнього шлюбу

За словами Тараса Тополі, він точно не готовий до серйозних стосунків. Він наголосив, що в нього є троє дітей (від колишнього шлюбу з Оленою Тополею). При цьому до стосунків іншого формату у нього немає застережень.

"Поки досить. Мені достатньо. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. У мене троє дітей, за яких я відповідальний і я продовжую робити все як батько. Я щиро кажу це. А про якісь інші… То зрозуміло", - каже музикант.

Він зазначив, що для нього в стосунках довіра є найважливішим. Якщо людина припуститься помилки, він може пробачити, але лише двічі. Третя помилка стане розривом.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.