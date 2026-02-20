14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 20:59

На Донеччині загинув військовослужбовець із Тернопільщини, який влітку повернувся з полону

20 лютого 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уродженець Тернопільської області Микола Мига, який понад два роки провів у російському полоні, повернувся у військо і загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "20 хвилин".

За даними видання, 12 червня 2025 року чоловіка звільнили з ворожого полону, а наприкінці січня поточного року родині повідомили про його загибель.

28-річний військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання в районі околиці населеного пункту Молодецьке Покровського району Донецької області.

Як повідомлялось, армія РФ майже повністю захопила місто Мирноград на Донеччині. Таким чином, українська оборона міста добігає кінця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Донецька область війна загибель військовослужбовці
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Втрати РФ станом на 20 лютого: Генштаб оновив дані
20 лютого 2026, 06:55
У жительки Тернопільщини виявили сказ
19 лютого 2026, 15:29
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
У Києві з каналізації дістали дітей, які заблукали у "лабіринтах"
21 лютого 2026, 18:02
Сили оборони атакували російські кораблі та літаки у тимчасово окупованому Криму
21 лютого 2026, 17:50
Прикордонники показали, як знищують піхоту і техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку
21 лютого 2026, 17:36
На підприємстві в Київській області станок розчавив 35-річного чоловіка
21 лютого 2026, 17:07
В Одесі через обстріл РФ пошкоджено пам’ятку архітектури
21 лютого 2026, 16:46
За тиждень FPV-оператори СБУ знищили десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА росіян
21 лютого 2026, 16:19
У Черкасах безкоштовно навчають німецької
21 лютого 2026, 15:55
Росіяни посилили тиск на фронті у Донецькій області
21 лютого 2026, 15:31
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
21 лютого 2026, 14:59
У Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини
21 лютого 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »