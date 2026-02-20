На Донеччині загинув військовослужбовець із Тернопільщини, який влітку повернувся з полону

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уродженець Тернопільської області Микола Мига, який понад два роки провів у російському полоні, повернувся у військо і загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "20 хвилин".

За даними видання, 12 червня 2025 року чоловіка звільнили з ворожого полону, а наприкінці січня поточного року родині повідомили про його загибель.

28-річний військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання в районі околиці населеного пункту Молодецьке Покровського району Донецької області.

Як повідомлялось, армія РФ майже повністю захопила місто Мирноград на Донеччині. Таким чином, українська оборона міста добігає кінця.