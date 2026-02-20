У Києві люди перекрили дорогу через відсутність світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На вулиці Новаторів місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У мережі опублікували ролик, на якому видно, як люди перекрили проїжджу частину.

Нагадаємо, понад тисячу багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах столиці не вдасться підключити до кінця опалювального сезону через критичні пошкодження інфраструктури.