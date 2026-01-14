18:59  14 січня
14 січня 2026, 22:45

Українці зробили вибір: названо ім'я 10 учасника Нацвідбору на Євробачення - який повний список претендентів

14 січня 2026, 22:45
фото: gettyimages
У "Дії" завершилось голосування за 10 учасника Національного відбору на Євробачення. Українці віддавали голоси з 8 по 13 січня

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За результатами голосування переміг KHAYAT. За нього віддали 91 758 голосів (31,41%). Таким чином співак отримав можливість виступити у фіналі Національного відбору, який відбудеться 7 лютого.

Повний список фіналістів Нацвідбору на Євробачення:

  • Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
  • KHAYAT — "Герци";
  • LAUD — Lightkeeper;
  • LELÉKA — Ridnym;
  • Molodi — legends;
  • Monokate — "ТYТ";
  • Mr. Vel — Do Or Done;
  • The Elliens — Crawling Whispers;
  • Valeriya Force — Open Our Hearts;
  • "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника.

