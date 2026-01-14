Українці зробили вибір: названо ім'я 10 учасника Нацвідбору на Євробачення - який повний список претендентів
У "Дії" завершилось голосування за 10 учасника Національного відбору на Євробачення. Українці віддавали голоси з 8 по 13 січня
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
За результатами голосування переміг KHAYAT. За нього віддали 91 758 голосів (31,41%). Таким чином співак отримав можливість виступити у фіналі Національного відбору, який відбудеться 7 лютого.
Повний список фіналістів Нацвідбору на Євробачення:
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
- KHAYAT — "Герци";
- LAUD — Lightkeeper;
- LELÉKA — Ridnym;
- Molodi — legends;
- Monokate — "ТYТ";
- Mr. Vel — Do Or Done;
- The Elliens — Crawling Whispers;
- Valeriya Force — Open Our Hearts;
- "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника.
