Акторка Анна Саліванчук розповіла про "червоні прапорці" в стосунках із колишнім чоловіком-депутатом

Не так давно акторка розлучилась з народним депутатом Олександром Божковим. За словами артистки, перед розлученням насправді було агато "червоних прапорців"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Саліванчук зауважила, що постійне внутрішнє напруження в шлюбі з часом почало впливати на фізичний стан. Тому вона вирішила піти від чоловіка.

"Було багато "червоних прапорців", на які я заплющувала очі. Тобто бачила й чула, але пробачала, бо розуміла, що він робить це через свої комплекси. Він не хоче мене образити, а це його комплекси. Я жила трішечки в ілюзії, обманювала себе тривалий час. Потім коли я втомилася обманювати й почало сипатися здоров’я — шия, я втратила зір — але я однаково не страждала. Потім я вирішила полюбити себе", - каже акторка.

Вона також додала, що важливим фактором стала різниця у поглядах на сімейні цінності та виховання дітей.

"Один з "червоних прапорців" — сімейні цінності і любов до дітей. Це найголовніше. Дітей треба любити. Їх не просто треба зробити й дати гаджет. Їм треба приділяти час, спілкуватися, бо діти до 12 років діти не чують периферійні голоси. Коли хочу донести думку до сина, то я кажу йому дивитися в очі", - поділилась Анна Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.