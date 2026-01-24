22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 00:30

Акторка Анна Саліванчук розповіла про "червоні прапорці" в стосунках із колишнім чоловіком-депутатом

24 січня 2026, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Не так давно акторка розлучилась з народним депутатом Олександром Божковим. За словами артистки, перед розлученням насправді було агато "червоних прапорців"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Саліванчук зауважила, що постійне внутрішнє напруження в шлюбі з часом почало впливати на фізичний стан. Тому вона вирішила піти від чоловіка.

"Було багато "червоних прапорців", на які я заплющувала очі. Тобто бачила й чула, але пробачала, бо розуміла, що він робить це через свої комплекси. Він не хоче мене образити, а це його комплекси. Я жила трішечки в ілюзії, обманювала себе тривалий час. Потім коли я втомилася обманювати й почало сипатися здоров’я — шия, я втратила зір — але я однаково не страждала. Потім я вирішила полюбити себе", - каже акторка.

Вона також додала, що важливим фактором стала різниця у поглядах на сімейні цінності та виховання дітей.

"Один з "червоних прапорців" — сімейні цінності і любов до дітей. Це найголовніше. Дітей треба любити. Їх не просто треба зробити й дати гаджет. Їм треба приділяти час, спілкуватися, бо діти до 12 років діти не чують периферійні голоси. Коли хочу донести думку до сина, то я кажу йому дивитися в очі", - поділилась Анна Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес акторка
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута
21 січня 2026, 23:55
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Це не телевізійна історія": зірка "Холостяка" зізналась, чи був у неї на шоу інтим із Тарасом Цимбалюком
23 січня 2026, 23:55
Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського
23 січня 2026, 23:35
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23 січня 2026, 22:55
Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині
23 січня 2026, 22:45
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей
23 січня 2026, 22:15
Побажав світла та любові: боксер Усик звернувся до українців із Таїланду
23 січня 2026, 22:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »