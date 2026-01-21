"Я уже немного устала": украинская актриса честно рассказала о любовниках во время брака

Фото из открытых источников

Известная украинская актриса и модель Виктория Маремуха рассказала о ее личной жизни. Сейчас, по ее словам, у нее нет любовников, но они случаются

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как объяснила Виктора Маремуха, у нее с мужем Луи свободный брак. То есть они имеют право ходить на свидание с другими. Потому, говорит модель, у нее бывают любовники. Однако сейчас у нее нет симпатий вне брака.

"Я замужем. У нас с мужем свободные отношения. Бывают (любовники — прим. ред.). Сейчас пока никого нет. И мне так хорошо. Потому что я уже немного устала", - говорит модель.

Отмечается, что недавно Викторию Маремуху застали в компании известного продюсера Евгения Таллера. Однако сам Таллер заявил, что у них романтических отношений нет, и ее муж не ревнует.

"Невозможна дружба между мужчиной и женщиной, они 100% тр*хлис* — скажут нам. Но нет. У нас такие отношения, как у брата и сестры. Еще он (муж Маремухи — прим. ред.) француз и очень прогрессивный в целом, поэтому никогда не ревновал ко мне", - сказал продюсер.

Справка. Виктория Маремуха – украинская модель, блоггерша, актриса и телеведущая. Финалистка второго сезона "Супермодель по-украински". Она принимала участие в шоу "Инстазолушка". Впоследствии она одержала там победу, после чего стала ведущей на шоу "Утро с Украиной".