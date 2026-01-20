20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 01:35

Гумористка Яна Глущенко зізналась, чи готова вона до нового роману після розлучення

20 січня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Не так давно Яна Глущенко оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Вони були у шлюбі дев'ять років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Гумористка Яна Глущенко зазначила, що поки що їй незвично бути в новому статусі. Вона зауважила, що за дев'ять років спільного життя вона звикла до колишнього чоловіка. При цьому до романтичних побачень з іншими чоловіками вона ще не готова.

"Ні, на побачення не ходила, чесно. По-перше, чекаю на офіційне розлучення. А по-друге, не знаю, коли морально буду готова до цього", - каже акторка.

Вона додала, що в майбутньому все ж хоче зустріти кохання. Проте не хоче квапити події.

Довідка. Яна Глущенко — українська акторка, гумористка. Колишня учасниця "Дизель студіо". У 2017 році одружилась з Олегом Збращуком (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). У жовтні того ж року в них народився син Тамерлан. У листопаді 2025 року подружжя оголосило про розлучення. Станом на початок 2026 року вже триває цей процес.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Це не ваша здобич": невідомі "злили" годинне інтимне відео Олени Тополі - співачка відреагувала
19 січня 2026, 11:30
"Це було грою з його боку": зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, яка була її остання зустріч із Тарасом Цимбалюком
17 січня 2026, 01:35
"Невиправдані надії": співачка Аліна Гросу зізналась, як важко їй далась вагітність
17 січня 2026, 00:55
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
"Я маю припущення, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на "злиті" інтим-відео колишньої дружини
20 січня 2026, 02:35
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 00:55
В Україні дорожчає популярний овоч з борщового набору: які тепер ціни
20 січня 2026, 00:35
В Україні подорожчали фрукти: як змінились ціни за останній тиждень
19 січня 2026, 23:55
Ціни на овочі в Україні змінились: що подорожчало, а що подешевшало
19 січня 2026, 23:35
Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт
19 січня 2026, 22:49
У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки
19 січня 2026, 22:35
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »