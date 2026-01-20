Гумористка Яна Глущенко зізналась, чи готова вона до нового роману після розлучення
Не так давно Яна Глущенко оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Вони були у шлюбі дев'ять років
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Гумористка Яна Глущенко зазначила, що поки що їй незвично бути в новому статусі. Вона зауважила, що за дев'ять років спільного життя вона звикла до колишнього чоловіка. При цьому до романтичних побачень з іншими чоловіками вона ще не готова.
"Ні, на побачення не ходила, чесно. По-перше, чекаю на офіційне розлучення. А по-друге, не знаю, коли морально буду готова до цього", - каже акторка.
Вона додала, що в майбутньому все ж хоче зустріти кохання. Проте не хоче квапити події.
Довідка. Яна Глущенко — українська акторка, гумористка. Колишня учасниця "Дизель студіо". У 2017 році одружилась з Олегом Збращуком (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). У жовтні того ж року в них народився син Тамерлан. У листопаді 2025 року подружжя оголосило про розлучення. Станом на початок 2026 року вже триває цей процес.