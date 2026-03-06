08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
06 березня 2026, 10:10

️BMW X5 під виглядом допомоги ЗСУ: на Львівщині викрили махінацію благодійного фонду

06 березня 2026, 10:10
Фото: Держмитслужба
У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники викрили махінацію з ввезенням елітного кросовера BMW X5 2022 року випуску. Автомобіль намагалися провезти як гуманітарну допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужба.

За документами, машину від американських донорів нібито везли на адресу одного з благодійних фондів Харкова, щоб потім передати військовослужбовцю ЗСУ. Однак перевірка показала інше: насправді відправником була литовська компанія, а отримувачем – цивільний українець.

Митники встановили, що керівник фонду з метою ввезення BMW як гуманітарної допомоги подав фальшиві дані про відправника та отримувача. Вартість автомобіля становить більше 2 млн грн.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Крім того, митники повідомили про схему до Бюро економічної безпеки за ознаками злочину за ст. 201-4 КК України.

Під виглядом допомоги для ЗСУ: на Львівщині митники вилучили BMW X5

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали військового, який продавав гуманітарні позашляховики для ЗСУ цивільним. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

