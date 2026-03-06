Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Корюківській громаді внаслідок російських ударів знищені два житлові будинки та господарська споруда.

За даними ОВА, постраждала власниця оселі. Медики надали їй допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня ворог атакував РСЗВ "Ураган", безпілотниками та артилерією три райони Дніпропетровщини. Дістали поранення три людини.