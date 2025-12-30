Фото з відкритих джерел

Нещодавно ходили чутки про мобілізацію Кирила Ганіна. Тепер гуморист підтвердив усе сам

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Гуморист Кирило Ганін підтвердив, що він мобілізувався до Збройних Сил України. За його словами, він зробив це не для хайпу, і не тому, що це потрібно комусь ще. Всі подробиці він пообіцяв розповісти згодом.

"Це моє особисте рішення. Моє "треба". Я вас всіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився", - каже актор.

Нагадаємо, раніше Ганін неодноразово жартував над ухилянтами. Зокрема, над чоловіками, які намагалися втекти з України через річку Тиса. На його думку, це найгірший вибір, який можна зробити.