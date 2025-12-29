18:29  29 грудня
29 грудня 2025, 20:30

Співачка Марія Бурмака зізналась, чому більше не хоче заміж

29 грудня 2025, 20:30
Фото з вільних джерел
Відома українська співачка зізналась, що вона не самотня. Тривалий час вона перебуває у стосунках із чоловіком

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Марії Бурмаки, її коханий не зі сфери шоубізнесу. Вони познайомились ще 20 років тому, і колись у них стосунки не склались. Тепер вони вирішили спробувати знову, і артистка говорить, що вона щаслива. За її словами, чоловік не прагне бути публічним, а вона ж поважає його рішення. При цьому заміж вона виходити не планує.

"Я так подумала, що не хочу проходити досвід шлюбу, тож навряд чи я вже стану нареченою. Я думаю, що шлюб не для мене. Але з цим чоловік я познайомилась понад 20 років тому. Зараз він живе не в Києві, ми не так часто бачимося, але ми дуже добре одне одного розуміємо, мені дуже смішні його жарти – це дуже важливо", - зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла, як її діти дізнались про розлучення батьків. Виявилось, що музикант Тарас Тополя сам розповів їм про це.

