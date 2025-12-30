Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу

Фото з відкритих джерел

Зірка Холостяка розповіла, як вона орендувала квартиру в Києві. Як виявилось, щасливий випадок врятував її життя

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Софія Шамія розповіла, що господар квартири, яку вона спочатку обрала, відмовив їй через кішку. Через деякий час російський дрон влучив у той самий поверх, де вона планувала жити.

"Я сама того не очікувала. Чула вибухи, але думала, що то ППО. Але один вибух був хвилею. У мене навіть трохи затрусило квартиру. Я відкрила вікна й побачила дим. Заходжу в чат будинку й бачу, що сусіди пишуть, що влучило прям у сусідній будинок. У тому будинку, на тому ж поверсі, де мала знімати квартиру, прилетів шахед. Подумала: нічого собі, як Бог уберіг. Кішка вберегла", - каже Софія Шамія.

