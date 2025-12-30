19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 20:30

Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу

30 грудня 2025, 20:30
Фото з відкритих джерел
Зірка Холостяка розповіла, як вона орендувала квартиру в Києві. Як виявилось, щасливий випадок врятував її життя

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Софія Шамія розповіла, що господар квартири, яку вона спочатку обрала, відмовив їй через кішку. Через деякий час російський дрон влучив у той самий поверх, де вона планувала жити.

"Я сама того не очікувала. Чула вибухи, але думала, що то ППО. Але один вибух був хвилею. У мене навіть трохи затрусило квартиру. Я відкрила вікна й побачила дим. Заходжу в чат будинку й бачу, що сусіди пишуть, що влучило прям у сусідній будинок. У тому будинку, на тому ж поверсі, де мала знімати квартиру, прилетів шахед. Подумала: нічого собі, як Бог уберіг. Кішка вберегла", - каже Софія Шамія.

Нагадаємо, раніше Софія Шамія розповідала, скільки повинен заробляти чоловік, щоб із нею зустрічатися. Вона не приховує, що хоче бачити поруч цілеспрямованого та перспективного партнера.

