Дружина співака Віталія Козловського зізналась, скільки вони насправді одружені

Як виявилось, Віталій Козловський одружився доволі давно. Його дружина розповіла, коли це сталось

29 грудня дружина артиста Юлія Бакуменко розповіла, що в них друга річниця. Це значить, що таємний розпис відбувся ще 29 грудня 2023 року. Хоча про одруження Віталій Козловський оголосив лише в березні минулого року.

"Кохаю безмежно! Ці дві важливі дати в один день – вони про те, що сім'я завжди в усьому тебе підтримає і завжди за тебе горою", - зворушливо звернулась до співака його кохана.

