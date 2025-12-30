Дружина співака Віталія Козловського зізналась, скільки вони насправді одружені
Як виявилось, Віталій Козловський одружився доволі давно. Його дружина розповіла, коли це сталось
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
29 грудня дружина артиста Юлія Бакуменко розповіла, що в них друга річниця. Це значить, що таємний розпис відбувся ще 29 грудня 2023 року. Хоча про одруження Віталій Козловський оголосив лише в березні минулого року.
"Кохаю безмежно! Ці дві важливі дати в один день – вони про те, що сім'я завжди в усьому тебе підтримає і завжди за тебе горою", - зворушливо звернулась до співака його кохана.
Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський розповів, як почались його стосунки із піарницею Юлією Бакуменко. За його словами, це сталось тоді, коли в його житті був непростий період.
