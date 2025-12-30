"Зі сльозами на очах дивлюсь": Наталія Могилевська розповіла про "приліт" поруч із садочком її доньки

Фото з відкритих джерел

Українська співачка розповіла, що її шокували новини, коли вона побачила знайомий дитячий майданчик. Виявилось, "приліт" стався недалеко від місця, де часто грає її молодша донька

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, трагедії не сталось лише завдяки щасливому збігу: ворожий удар стався у вихідний день, коли дітей в закладі не було.

"Сьогодні прилетіло біля садочка моєї Соні. І завдяки тому, що сьогодні вихідний, її там не було. Зі сльозами на очах я дивлюсь на всіх відео на її дитячий майданчик", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.