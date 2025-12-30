19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 19:30

"Зі сльозами на очах дивлюсь": Наталія Могилевська розповіла про "приліт" поруч із садочком її доньки

30 грудня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська співачка розповіла, що її шокували новини, коли вона побачила знайомий дитячий майданчик. Виявилось, "приліт" стався недалеко від місця, де часто грає її молодша донька

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, трагедії не сталось лише завдяки щасливому збігу: ворожий удар стався у вихідний день, коли дітей в закладі не було.

"Сьогодні прилетіло біля садочка моєї Соні. І завдяки тому, що сьогодні вихідний, її там не було. Зі сльозами на очах я дивлюсь на всіх відео на її дитячий майданчик", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка Марія Бурмака зізналась, чому більше не хоче заміж
29 грудня 2025, 20:30
"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої
29 грудня 2025, 19:30
"Тато сказав їм про розлучення": співачка Олена Тополя розповіла, як діти переживають розлучення батьків
25 грудня 2025, 23:55
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
США готові розмістити свої війська в Україні
30 грудня 2025, 20:41
Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок
30 грудня 2025, 20:32
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
30 грудня 2025, 20:18
РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України
30 грудня 2025, 19:59
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
30 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »