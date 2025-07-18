Ведуча Леся Нікітюк відсвяткувала перший місяць свого сина
Молода мама Леся Нікітюк відсвяткувала перший місяць після народження її сина. У соцмережах вона показала, як вона прикрасила все для свята
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Українська телеведуча Леся Нікітюк минулого місяця вперше стала мамою. Це вона відсвяткувала з близькими. У соцмережі вона показала, як прикрасила все на подвір'ї. Можна також помітити дитячий святковий торт.
"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "ДИТИНА". Боже, в нас є дитина, Дмитро!", - написала Леся в соцмережі.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк зустрічається з Дмитром Бабчуком. У 2025 році військовий зробив їй пропозицію. Вже у червні 2025 року в них народився син.
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