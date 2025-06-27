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27 червня 2025, 03:45

Хочу Patriot: акторка Антоніна Хижняк показала свою "розмову з Трампом"

27 червня 2025, 03:45
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Фото: YouTube
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Зірка "Спіймати Кайдаша" показала прихильникам кумедну "розмову з президентом США". Артистка у відео "попросила" Трампа про Patriot

Таке відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Антоніна Хижняк показала прихильникам кумедне відео. У кадрі можна побачити акторку у двох образах: вона зіграла і саму себе, і президента США Дональда Трампа за допомогою штучного інтелекту.

Акторка розіграла гумористичний діалог, де нібито Дональд Трамп просить її використати її обличчя. Антоніна у відповідь просить п'ять ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що раніше Білий дім опублікував відео. У ролику йдеться про плани Дональда Трампа скасувати податки на оплату понаднормових, економлячи робітникам тисячі насилу зароблених грошей. При цьому у відео з'являється дівчина, яка практично "близнюк" української акторки Антоніни Хижняк.

Користувачі соцмереж одразу припустили, що Білий дім створював відео за допомогою штучного інтелекту, і алгоритм використав фото української акторки.

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