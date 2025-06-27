Хочу Patriot: акторка Антоніна Хижняк показала свою "розмову з Трампом"
Зірка "Спіймати Кайдаша" показала прихильникам кумедну "розмову з президентом США". Артистка у відео "попросила" Трампа про Patriot
Таке відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.
Антоніна Хижняк показала прихильникам кумедне відео. У кадрі можна побачити акторку у двох образах: вона зіграла і саму себе, і президента США Дональда Трампа за допомогою штучного інтелекту.
Акторка розіграла гумористичний діалог, де нібито Дональд Трамп просить її використати її обличчя. Антоніна у відповідь просить п'ять ЗРК Patriot.
Нагадаємо, що раніше Білий дім опублікував відео. У ролику йдеться про плани Дональда Трампа скасувати податки на оплату понаднормових, економлячи робітникам тисячі насилу зароблених грошей. При цьому у відео з'являється дівчина, яка практично "близнюк" української акторки Антоніни Хижняк.
Користувачі соцмереж одразу припустили, що Білий дім створював відео за допомогою штучного інтелекту, і алгоритм використав фото української акторки.