Фото: YouTube

Зірка "Спіймати Кайдаша" показала прихильникам кумедну "розмову з президентом США". Артистка у відео "попросила" Трампа про Patriot

Таке відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Антоніна Хижняк показала прихильникам кумедне відео. У кадрі можна побачити акторку у двох образах: вона зіграла і саму себе, і президента США Дональда Трампа за допомогою штучного інтелекту.

Акторка розіграла гумористичний діалог, де нібито Дональд Трамп просить її використати її обличчя. Антоніна у відповідь просить п'ять ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що раніше Білий дім опублікував відео. У ролику йдеться про плани Дональда Трампа скасувати податки на оплату понаднормових, економлячи робітникам тисячі насилу зароблених грошей. При цьому у відео з'являється дівчина, яка практично "близнюк" української акторки Антоніни Хижняк.

Користувачі соцмереж одразу припустили, що Білий дім створював відео за допомогою штучного інтелекту, і алгоритм використав фото української акторки.