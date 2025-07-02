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02 липня 2025, 02:55

"Він не подумає про мене": співачка Анна Трінчер пояснила, чому вона не хотіла дітей від Волошина

02 липня 2025, 02:55
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Фото: YouTube
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Анна Трінчер зізналась, що не хотіла дітей, коли була в шлюбі з блогером Олександром Волошиним. За її словами, вона тоді не бачила його в ролі батька

Про це артистка розповіла на YouTube-шоу, передає RegioNews.

Анна Трінчер відверто сказала, що зараз вона не готова до народження дитини. За її словами, після розлучення з Олександром Волошиним вона ще не зустріла чоловіка, з яким була б не проти створити родину.

Крім того, за її словами, свого першого хлопця вона бачила батьком майбутніх дітей, проте колишнього чоловіка — ні. За словами Трінчер, Волошин тоді був дуже егоїстичний.

"З першим хлопцем я відчувала, що, можливо, хочу від нього дитину. А з другим хлопцем, незважаючи на те, що я вийшла за нього заміж, я не відчувала, що хочу дитину. Хоча я сказала "Так” і була готова прожити з ним усе життя, але абсолютно не хотіла від нього дитину. Я ніколи не відчувала себе його сім’єю. Якщо щось станеться, він не подумає про мене. Він тоді був досить егоїстичною людиною, і я розуміла, що дитина — це буде виключно моя відповідальність", - каже співачка.

Довідка. Співачка Анна Трінчер познайомилась з блогером Олександром Волошиним у 2020 році. Навесні 2021 року вони почали стосунки. Вже наприкінці того ж року він запропонував їй одружитися. Весілля відбулось у вересні 2022 року, проте вже наприкінці 2023 року пара оголосила про розлучення.

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