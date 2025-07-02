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Анна Тринчер призналась, что не хотела детей, когда была в браке с блогером Александром Волошиным. По ее словам, она тогда не видела его в роли отца

Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу, передает RegioNews.

Анна Тринчер откровенно сказала, что сейчас она не готова к рождению ребенка. По ее словам, после развода с Александром Волошиным она еще не встретила мужчину, с которым была бы не прочь создать семью.

Кроме того, по ее словам, своего первого парня она видела отцом будущих детей, однако бывшего мужа нет. По словам Тринчер, Волошин тогда был очень эгоистичен.

"С первым парнем я чувствовала, что, возможно, хочу от него ребенка. А со вторым парнем, несмотря на то, что я вышла за него замуж, я не чувствовала, что хочу ребенка. Хотя я сказала "Да" и была готова прожить с ним всю жизнь, но совершенно не хотела от него ребенка. Я никогда не чувствовала себя его семьей. Если что-нибудь случится, он не подумает обо мне. Он тогда был довольно эгоистичным человеком, и я понимала, что ребенок – это будет исключительно моя ответственность", – говорит певица.

Справка. Певица Анна Тринчер познакомилась с блогером Александром Волошиным в 2020 году. Весной 2021 они начали отношения. Уже в конце того же года он предложил ей жениться. Свадьба состоялась в сентябре 2022, однако уже в конце 2023 года пара объявила о разводе.