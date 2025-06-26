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26 июня 2025, 05:20

"Хотел пойти": певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о проблемах в браке с мужем

26 июня 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Тоня Матвиенко призналась, что у нее и Арсена Мирзояна был сложный период. Певица даже думала о разводе.

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

В интервью Тоня Матвиенко призналась, что у нее с мужем Арсеном Мирзояном были сложные части. Это случилось, когда родилась их дочь. Тогда, вспоминает Тоня, ее муж много гастролировал.

"Он просто знал, что я с мамой, у меня все хорошо. А у него такой взлет, вообще не ко мне. Я это понимала, но меня это страшно обижало, потому что женщине нужно внимание. Это приводило к кризисам", - призналась она.

Мирзоян не замечал проблемы, потому что жена ничего не говорила, но в один момент Тоня сказала все.

"Терпела и терпела слишком я. Он продолжал, так скажем, издеваться, и все, случилась такая точка, что я сказала: "Не могу". Хотела уйти. Я ему говорила: "Если у тебя нет времени на меня, отпусти меня, потому что я хочу быть счастлива. Либо ты мне уделяешь внимание, либо мы не вместе", - рассказала Матвиенко.

После этого супруги имели откровенный разговор и в их отношениях все снова наладилось. Теперь певица считает, что нужно все говорить до того, как все дошло до критической точки.

Справка. Тоня Матвиенко – популярная украинская певица, дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко. Мать оказывала влияние на маленькую Тоню, часто брала ее с собой на гастроли. В 1992 году на Майдане Незалежности Тоня спела Гимн Украины.

Первую дочь Ульяну Тоня Матвиенко родила в 1998 году. В 2016 году она родила вторую дочь Нину от Арсена Мирзояна. В 2017 году они поженились.

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