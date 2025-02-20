Від Арестовича пішла дружина: подробиці

фото: Instagram Арестовича

Колишній радник Офісу президента, відомий блогер Олексій Арестович та його третя дружина Анастасія розлучаються. Відповідне рішення вони прийняли після 10 років шлюбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ініціатором розлучення стала дружина Арестовича. Солом'янський районний суд Києва 11 лютого прийняв на розгляд заяву про розірвання шлюбу.

Олексій та Анастасія Арестовичі прожили у шлюбі 10 років. У них народився син Олександр. Олексій до шлюбу з Анастасією вже був двічі одружений. Від колишніх шлюбів у нього дві доньки Вероніка та Аеліта.

Нагадаємо, на Львівщині киянин прикинувся жінкою, аби виїхати за кордон. Чоловік надав на перевірку паспорт із жіночими даними.