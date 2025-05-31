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31 травня 2025, 01:30

Співак Melovin пояснив, чому на Євробаченні дав високу оцінку скандальному естонцю

31 травня 2025, 01:30
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Фото: YouTube
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Співака Меловіна українці масово критикували в соцмережах за те, що він як член українського журі високо оцінив скандального Томмі Кеша на Євробаченні. Тепер артист відповів на критику

Про це артист розповів у коментарі "Радіо Люкс", передає RegioNews.

Співак Меловін, який був членом українського журі на Євробаченні, пояснив, чому він поставив високу оцінку Томмі Кешу, який представляв Естонію на конкурсі. Він зазначив, що люди неправильно зрозуміли одну з пісень артиста, і взагалі Кеш не є проросійським виконавцем.

"Усі зосередилися на фразі: "Хочу полетіти в Київ і поїхати в Москву", але просто подивіться повний текст, там є ще слова: "Я хочу проголосувати за Камалу і віддати голос за Трампа. Хочу купити Samsung в Apple Store". Ця пісня про вибір, про те, що не можна сидіти на двох стільцях. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію", - каже Меловін.

Він також додав, що СБУ так і не підтвердила візит Томмі Кеша до анексованого Криму.

Скандал навколо голосування Меловіна. Після фіналу пісенного конкурсу Євробачення Меловін, який був членом національного журі від України, показав своє голосування. Там можна було помітити, що на першому місці у нього Німеччина, а на другому — Естонія, яку представляв Томмі Кеш, якого чимало українців критикують.

Слід зазначити, що Томмі Кеша багато хто з українських глядачів не хотіли підтримувати на конкурсі, зокрема, через те, що його номер ставила росіянка. Також українці ображались на фразу з його пісні про Київ та Москву, яку пригадав Меловін.

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