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31 мая 2025, 01:30

Певец Melovin объяснил, почему на Евровидении дал высокую оценку скандальному эстонцу

31 мая 2025, 01:30
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Фото: YouTube
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Певец Меловин украинцы массово критиковали в соцсетях за то, что он как член украинского жюри высоко оценил скандального Томми Кеша на Евровидении. Теперь артист ответил на критику

Об этом артист рассказал в комментарии "Радио Люкс", передает RegioNews.

Певец Меловин, который был членом украинского жюри на Евровидении, объяснил, почему он поставил высокую оценку Томми Кэшу, представлявшему Эстонию на конкурсе. Он отметил, что люди неправильно поняли одну из песен артиста, и вообще Кэш не является пророссийским исполнителем.

"Все сосредоточились на фразе: "Хочу улететь в Киев и уехать в Москву", но просто посмотрите полный текст, там есть еще слова: "Я хочу проголосовать за Камалу и отдать голос за Трампа. Хочу купить Samsung в Apple Store". Эта песня о выборе, о том, что нельзя сидеть на двух стульях. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", — говорит Меловин.

Он также добавил, что СБУ так и не подтвердила визит Томми Кеша в аннексированный Крым.

Скандал вокруг голосования Меловина. После финала песенного конкурса Евровидение Меловин, который являлся членом национального жюри от Украины, показал свое голосование. Там можно было заметить, что на первом месте у него Германия, а на втором – Эстония, которую представлял Томми Кэш, которого многие украинцы критикуют.

Следует отметить, что Томми Кеша многие украинские зрители не хотели поддерживать на конкурсе, в частности, из-за того, что его номер ставила россиянка. Также украинцы обижались на фразу из его песни о Киеве и Москве, которую вспомнил Меловин.

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