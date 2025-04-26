Фото: YouTube

Співак Міша Крупін на початку року мобілізувався до ЗСУ. Тепер він вперше розповів, де та як проходить службу

Про це артист розповів в інтерв'ю "Нашому Радіо", передає RegioNews.

За словами Міши Крупіна, він служить у 413-му окремому батальйоні "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ. Підготовка тривала приблизно два місяці. Вже після цього він почав виконувати бойові завдання.

За його словами, побратими знають про його музику, а інколи він навіть грає для них. Чоловікам він порадив не боятися мобілізації.

"Боятися мають вороги — росіяни. А наші — ні. У ЗСУ добре ставляться до тих, хто приходить сам. Рекомендую не чекати повістки, а йти добровільно", - каже артист.

Довідка. На початку повномасштабної війни Міша Крупін здійснив благодійний тур Україною на підтримку ЗСУ. Після цього він став резидентом "Культурного десанту". Там Крупін займається морально-психологічною підтримкою військових: він виступав перед бійцями в деокупованих містах та на гарячих напрямках, у шпиталях та бомбосховищах. У лютому 2025 року Міша Крупін долучився до ЗСУ.