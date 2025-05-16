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Украинская группа Ziferblat готовится к выступлению в финале европейского песенного конкурса. Музыканты уже говорят, что финальное выступление будет эмоциональным

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

По словам вокалиста Даниила Лещинского, Евровидение создано так, что ты эмоционально "поднимаешься на гору" в конце. Первые репетиции, говорит артист, всегда сдержанны. Дальше – уже все лучше. Постепенно набирается эмоциональное состояние, чтобы в финале "выдать максимум".

"Поэтому, конечно, в финале будет самое эмоциональное выступление, чтобы получить наибольшую приверженность аудитории", - говорит участник Ziferblat.

Напомним, финал песенного конкурса Евровидения 2025 года состоится в субботу, 17 мая. Украинцы смогут смотреть онлайн-трансляцию по телевидению, YouTube, а также слушать по радио.