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16 мая 2025, 03:50

Группа Ziferblat рассказала, чем удивит на финале Евровидения 2025

16 мая 2025, 03:50
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Фото: Суспільне
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Украинская группа Ziferblat готовится к выступлению в финале европейского песенного конкурса. Музыканты уже говорят, что финальное выступление будет эмоциональным

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

По словам вокалиста Даниила Лещинского, Евровидение создано так, что ты эмоционально "поднимаешься на гору" в конце. Первые репетиции, говорит артист, всегда сдержанны. Дальше – уже все лучше. Постепенно набирается эмоциональное состояние, чтобы в финале "выдать максимум".

"Поэтому, конечно, в финале будет самое эмоциональное выступление, чтобы получить наибольшую приверженность аудитории", - говорит участник Ziferblat.

Напомним, финал песенного конкурса Евровидения 2025 года состоится в субботу, 17 мая. Украинцы смогут смотреть онлайн-трансляцию по телевидению, YouTube, а также слушать по радио.

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