Украина прошла в финал Евровидения-2025
Украина стала финалисткой Евровидения-2025. Ziferblat вошли в 10 исполнителей из 15, проходящих с первого полуфинала на следующий этап
Об этом сообщает "Общественное. Культура", передает RegioNews.
Украинская группа Ziferblat попала в финал Евровидения 2025. Кроме Украины, с первого полуфнала прошли Албания, Швеция, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.
Номер для Украины на Евровидение сделала режиссер Мария Коростелева. Костюмы для артистов создал Иван Фролов.
Напомним, что финал Евровидения 2025 года состоится уже 17 мая. Украинцы смогут смотреть онлайн-трансляцию по телевидению, YouTube, а также слушать по радио.
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