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03 травня 2025, 22:15

"Це вже останній крок": Олена Кравець зізналась, як ставиться до пластичної хірургії

03 травня 2025, 22:15
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Фото: YouTube
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Олена Кравець розповіла про своє ставлення до пластичних операцій. Зірка поділилась секретами того, як вона доглядає за собою

Про це артистка розповіла на YouTube-каналі Natalia Bobok, передає RegioNews.

За словами Олени Кравець, вона не робить ін'єкції краси. Артистка надає перевагу апаратним методикам, бо вона довіряє остеопатичній естетиці. Йдеться про шию, поставу, стопи. Акторка підкреслила, що це біомеханіка, від якої не можна кудись подітися. Також Олена Кравець займається пілатесом. Вона хоче ще й почати бігати.

Що стосується пластичних операцій, то артистка не засуджує це. Проте "її там немає". За її словами, пластична операція — це вже останній крок, коли інші методи не допомагають.

"Плюс у мене були певні умови по здоров’ю. Я не могла робити ін’єкції, жодного втручання. Зараз це все позаду. Але мені страшно, чесно. Мені дуже не хочеться не впізнавати себе в дзеркалі. Мені здається, що це може зруйнувати просто моє життя", - каже акторка.

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець дебютувала на сцені київського театру. Артистка представила глядачам свою моновиставу. За її словами, ця ідея давно була в неї в голові. Тепер вона думає над тим, що, можливо, варто зробити тур Україною.

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