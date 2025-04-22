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Відомий співак повідомив, що їде в навчальний центр. З ним також відправляється його товариш

Про це артист розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

Музиканта Стаса Леніна прийнято ТЦК, про що він повідомив своїм прихильникам. За його словами, він поїхав зі своїм другом Сашком Лохматовим "у круїз до навчального центру в Житомир". Також він пообіцяв бути на зв'язку, проте наголосив, що телефони їм дають рідко.

Артист також додав, що всі концерти та інші творчі плани відкладаються. Стас Ленін розповів, що зараз він "катається по лікарнях всією Україною". Він висловив сподівання, що "все закінчиться до того, як він щось встигне зробити".

Довідка. Стас Ленін — український музикант і фронтмен гурту "Стас Ленін BAND". Прізвисько він отримав в дитинстві через те, що носив кепку, схожу на те, що носив радянський вождь.

Нагадаємо, що раніше мобілізували соліста гурту "ДК Енергетик". Він вже показав прихильникам, як він змінився: на військовій службі довелось попрощатися з волоссям, яке він відрощував вісім років.